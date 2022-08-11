Рим, 11 августа, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Опубликованный 11 августа предвыборный манифест правых партий Италии начинается с заявления о том, что внешняя политика страны должна концентрироваться на поддержке национальных интересов страны и защите родины.

Quirinale.it Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони

В следующих «политических» пунктах манифеста упоминается непременное членство в НАТО, «агрессия России», «центральная роль Италии в средиземноморском регионе».

Последний из пунктов этой части манифеста обещает «защиту и продвижение иудео-христианских корней и идентичности Европы».

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.