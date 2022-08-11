Москва, 11 августа, 2022, 22:24 — ИА Регнум. В Москве считают провокационным решение Сейма Латвии о признании России «спонсором терроризма». Об этом говорится в распространённом 11 августа заявлении МИД России.

ИА REGNUM МИД России

«Рассматриваем заявление Сейма Латвии о «признании» Российской Федерации «государством — спонсором терроризма» с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала «камертоном» латвийской внешней политики», — заявляют в МИД.

В российском министерстве также отметили, что данный шаг высшего законодательного органа Латвии «находится в грубом противоречии с действующим международным правом и нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН».

Напомним, ранее сегодня парламент Латвии принял заявление, в котором признал Россию «государством, поддерживающим терроризм», и призвал страны Евросоюза прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.