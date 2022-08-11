Рим, 11 августа 2022, 22:19 — REGNUM В Риме злоумышленники прорыли тоннель, чтобы проникнуть в помещения банка, но потерпели неудачу, передают местные СМИ 11 августа.
Маскировались преступники под рабочих. Когда вследствие обрушения части асфальта один из злоумышленников застрял в тоннеле, местные жители даже вызвали службы помощи.
Карабинеры, однако, в ходе быстро проведённого расследования выяснили, какими мотивами руководствовались «рабочие». Застрявший в тоннеле гражданин задержан, его сообщников ищут.