Рим, 11 августа, 2022, 22:19 — ИА Регнум. В Риме злоумышленники прорыли тоннель, чтобы проникнуть в помещения банка, но потерпели неудачу, передают местные СМИ 11 августа.

Цитата из х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России». Реж. Эльдар Рязанов. 1973. СССР — Италия Одна из римских больниц

Маскировались преступники под рабочих. Когда вследствие обрушения части асфальта один из злоумышленников застрял в тоннеле, местные жители даже вызвали службы помощи.

Карабинеры, однако, в ходе быстро проведённого расследования выяснили, какими мотивами руководствовались «рабочие». Застрявший в тоннеле гражданин задержан, его сообщников ищут.