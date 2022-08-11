Лондон, , 22:18 — REGNUM Британский театр «Шекспировский Глобус» раскритиковали за изображение Жанны д’Арк небинарной личностью в новой пьесе. Об этом 11 августа пишет Daily Mail.

Жанна д'Арк. Неизвестный художник.

Новая постановка «Я, Джоан» описана как ​​«мощная и радостная», а также «ставящая под сомнение гендерную бинарность» — в рекламе пьесы используются местоимения «они», когда речь идёт о национальной героине Франции. Как отмечает издание, историки уже назвали это «переписыванием истории», которое «полностью нарушает её смысл».

ИА REGNUM напоминает, что «Шекспировский Глобус» — это воссозданное в 1997 году по описаниям и найденным при раскопках остаткам фундамента здание театра «Глобус», в котором впервые были поставлены многие произведения Уильяма Шекспира. «Глобус» был построен ещё в 1599 году, однако сгорел в 1613 году — позже театр восстановили, и он просуществовал до 1642 года.

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