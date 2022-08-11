Ростов-на-Дону, 11 августа, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Ростовская область и Узбекистан в 2021 году нарастили внешнеторговый оборот на 10%. Перспективы сотрудничества обсудили на встрече донской губернатор Василий Голубев и генеральный консул Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону Бурхан Аликулов.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Река Дон

Так, внешнеторговый оборот Ростовской области с Узбекистаном по итогам 2021 года составил около 166,2 млн долларов США (экспорт — 99,5 млн долларов США, импорт — 66,6 млн долларов США).

На встрече речь, в частности, шла об активизации взаимодействия в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, животноводческой отрасли, растениеводства, туризма. Стороны рассчитывают также установить долгосрочное партнерство.