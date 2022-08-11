Бишкек, 11 августа, 2022, 22:05 — ИА Регнум. В июне 2022 года киргизские трудовые мигранты отправили в Киргизию через системы денежных переводов рекордную сумму — $317,2 млн (19 млрд 176 млн рублей). Такие данные приводит Национальный банк республики.

Киргизы

При этом за первое полугодие текущего года работающие за рубежом киргизстанцы переслали на родину $1 млрд 347,5 млн (81 млрд 462 млн рублей), что почти на $94,3 млн (5 млрд 700 млн рублей) или на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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Больше всего денег от киргизских мигрантов поступило из России — свыше $1 млрд 284,1 млн (77 млрд 631 млн рублей), что на $60 млн (3 млрд 627 млн рублей) или почти на 4,7% превышает прошлогодний показатель.

Переводы от киргизстанцев из стран дальнего зарубежья по-прежнему остаются весьма скромными — в январе–июне 2022 года они составили лишь чуть больше $59,1 млн (3 млрд 575 млн рублей). При этом данный показатель превысил прошлогодний на $33,8 млн (2 млрд 43 млн рублей) или в 2,3 раза.

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