Луганск, 11 августа, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе своего визита в Луганскую Народную Республику обсудил с лидерами ЛНР и ДНР вопросы безопасности, а также содействие экономическому и социальному развитию республик Донбасса. Об этом Медведев сообщил сегодня, 11 августа, в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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Вместе с Медведевым в ЛНР также прибыли: министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, министр строительства Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, председатель СКР Александр Бастрыкин, а также первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Российская делегация встретилась и провела переговоры с лидерами Донецкой и Луганской Народных Республик — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

В ходе встречи обсуждались первоочередные меры обеспечения безопасности ДНР и ЛНР, а также содействия экономическому и социальному их развитию.

Особое внимание было уделено гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с российским, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан.