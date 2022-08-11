Хельсинки, , 22:15 — REGNUM Новые антироссийские меры предложили в Финляндии: прекратить реализацию проекта строительства Itärata — высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) по направлению к России, передаёт 11 августа YLE.

Финляндия Manfred Werner — Tsui

Предложение внёс на рассмотрение правительства финский министр торговли Вилле Скиннари, аргументируя свою инициативу российской политикой в отношении Украины.

По его словам, не должно быть сомнений в том, что от проекта ВСМ Финляндии нужно отказаться, а деньги потратиться на строительство линий дороги по другим направлениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Финляндия предлагает странам ЕС отказать России в выдаче гражданам шенгенских виз. Страна готовится вступить в НАТО.

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