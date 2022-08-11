Краснодар, , 22:03 — REGNUM Об укреплении сотрудничества Краснодарского края и Вьетнама шла речь на встрече вице-губернатора Кубани Александра Руппеля и чрезвычайного и полномочного посла Социалистической Республики Вьетнам Данга Минь Кхоя. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Краснодарского края.

Кубань на ПМЭФ Admkrai.krasnodar.ru

В 2021 году товарооборот между Краснодарским краем и Вьетнамом составил почти 95 млн долларов. Львиная доля (60%) импорта пришлась на чай и кофе. В список перспективных направлений внесены экспорт кубанских вин, создание высокотехнологичных производств, сферу IT-технологий и туризм.

«Сегодня в России проживают более 70 тыс. вьетнамских граждан, в Краснодарском крае — более 460. Члены общины вносят вклад в социально-экономическое развитие региона. В связи с событиями в мире в последние годы наши отношения столкнулись с рядом сложностей. Уверен, в ближайшее время мы найдем решение вопросов», — сказал Данг Минь Кхой.

Чрезвычайный и полномочный посол пригласил делегацию Кубани посетить Вьетнам с бизнес-миссией.