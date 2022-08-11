Рим, 11 августа, 2022, 21:58 — ИА Регнум. За последнюю неделю число вновь выявленных случаев лихорадки Западного Нила в Италии выросло в полтора раза, сообщили 11 августа в национальном высшем институте здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Общее число зараженных с начала лета — 144 человек. 10 человек скончались, в том числе трое — за последние семь дней.

В большинстве случаев лихорадку Западного Нила выявляют у жителей Италии в нейро-инвазивной форме.