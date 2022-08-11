Ростов-на-Дону, , 21:56 — REGNUM В Ростовской области с начала 2022 года обнаружили и обезвредили 205 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Снаряд Управление Росгвардии по Оренбургской области

«В конце августа регион отметит 79-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако до сих пор в Ростовской области находят мины, авиабомбы, оружие и технику», — отметил заместитель донского губернатора Вадим Артёмов.

Большая часть снарядов найдена в Неклиновском, Мясниковском, Матвеево-Курганском и Аксайском районах, а также в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Таганроге.

В 2021 году в Ростовской области обезвредили 773 взрывоопасных предмета.