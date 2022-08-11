Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Актриса Никола Пельтц ответила на слухи о вражде со своей свекровью, певицей Викторией Бекхэм. Её интервью опубликовано на сайте Variety 11 августа.

Виктория Бекхэм Цитата из видеоинтервью

Актриса опровергла все предположения о плохих отношениях с матерью её мужа, Бруклина Бекхэма-Пельтц. Она призналась, что на свадьбу даже собиралась надеть платье бренда свекрови, однако Виктории Бекхэм не удалось придумать подходящий дизайн. «Мне пришлось выбрать другое платье», — говорит Пельтц, которая появилась на торжестве в наряде от Valentino.

Ранее в Сети появились слухи о напряжённых отношениях Виктории Бекхэм с невесткой. Якобы первой причиной их ссоры стало то, что Никола Пельтц выбрала платье другого бренда, а не наряд от компании свекрови.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2020 года Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм объявили о помолвке. А в апреле 2022 года пара поженилась в США.

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