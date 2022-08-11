Тамбов, , 21:54 — REGNUM В четверг, 11 августа, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев посетил Тамбовскую область, где провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы администрации региона Максимом Егоровым, а также ознакомился с деятельностью ряда агропредприятий.

Пшеничный колос Анна Рыжкова, ИА REGNUM

Агропромышленный комплекс области динамично развивается, в том числе благодаря поддержке Минсельхоза России. В этом году объемы федеральной поддержки составляют почти 1,5 млрд рублей. Дмитрий Патрушев отметил, что руководство региона оперативно доводит эти средства аграриям. Динамика выше среднероссийского уровня.

Временно исполняющий обязанности главы администрации области рассказал министру о ходе уборочной кампании. Урожайность зерновых сегодня выше, чем год назад. Министр напомнил, что в этом вопросе важное значение имеет объем внесения минеральных удобрений. В Тамбовской области он составляет 100 кг на гектар — это значительно больше, чем в среднем по стране.

При посещении филиала «Госсорткомиссии» Максим Егоров и Дмитрий Патрушев осмотрели поля, на которых ежегодно проводят испытания зерновых, зернобобовых, кормовых и овощных культур, кукурузы и подсолнечника. Более полутора тысяч гектаров пашни задействовано для демонстрационных и производственных посевов, что способствует эффективному внедрению перспективных сортов и гибридов в сельхозпроизводство.

Увеличение производства продукции растениеводства напрямую зависит от развития мелиорации. В регионе задействовано 100% от имеющихся мелиорированных сельхозугодий. Это хорошая основа для реализации госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиорации. В этом году в ее рамках в Тамбовской области будет профинансировано 5 проектов на 72 млн рублей.

Также Дмитрий Патрушев ознакомился с производством яблок в садах АО «Дубовое». В прошлом году здесь собрали более 8 тыс. тонн яблок, а в текущем году планируют увеличить объемы до 9 тысяч тонн. Говоря о развитии животноводства, министр поблагодарил тамбовских аграриев за ежегодный рост производства мяса и молока. И в этом году рост продолжился.

Новые предприятия в сфере АПК, использование передовых технологий, взаимодействие производства с наукой — всё это положительно сказывается на экономических показателях сельскохозяйственной отрасли. В текущем году индекс сельхозпроизводства региона превышает средний показатель по России.

Отдельно на встрече обсуждались вопросы повышения качества жизни на селе.

Напомним, что в 2021 году область участвовала в восьми мероприятиях госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», выполнено работ и услуг на более чем 400 млн рублей. Реализация этих программ продолжается. По уровню эффективности реализации проектов Тамбовская область входит в пятерку лидеров по стране.