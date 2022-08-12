Вашингтон, 12 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Компания Bohemia Group планирует экранизировать книгу «Регуляторы» писателя Стивена Кинга. Об этом 11 августа сообщило издание Deadline.

pinguino kolb Стивен Кинг

«Я в восторге от того, что захватывающая история «Регуляторов» выйдет на экраны. Это будет круто», — прокомментировал новость Кинг. Созданием адаптивного сценария займётся Джордж Коуэн, однако когда экранизация увидит свет — неизвестно.

Напомним, роман «Регуляторы» посвящён восьмилетнему мальчику Сэту, страдающему аутизмом. Однажды в тело ребёнка вселяется древнейший демон Тэк, после чего тот начинает терроризировать небольшой город в Огайо (США). Впервые книга была опубликована в 1996 году.