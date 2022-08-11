Кетченеровский район, Калмыкия, 11 августа, 2022, 21:49 — ИА Регнум. В Калмыкии перед судом предстанет ведущий инженер группы по учёту электроэнергии и реализации услуг Кетченеровского района электрических сетей ПАО «Россети Юг» — «Калмэнерго». Мужчину обвиняют в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР России 11 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

Следователи полагают, что с 1 мая по 17 июня 2021 года инженер «Калмэнерго» получил от жителя Кетченеровского района 20 тыс. рублей. За это на животноводческой стоянке был заменён электрический счётчик, согласно показаниям которого ежемесячно подавались заниженные показатели потребления электроэнергии.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлено в суд.