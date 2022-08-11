Кальяри, Италия, , 21:47 — REGNUM На августовские праздники туристический поток на курортах Италии превысит показатели докризисного 2019 года, сообщили 11 августа национальные СМИ со ссылкой на экспертные исследования.

Пляж

Предполагается, что отдыхать на курортах страны в эти дни будут 10 миллионов человек, в том числе 4,5 миллиона иностранцев.

15 августа, в праздник Успения Богородицы, в Италии — государственный праздник и выходной день, именно в этот период значительная часть граждан по традиции берет продолжительные или краткие отпуска.