Кальяри, Италия, 11 августа, 2022, 21:47 — ИА Регнум. На августовские праздники туристический поток на курортах Италии превысит показатели докризисного 2019 года, сообщили 11 августа национальные СМИ со ссылкой на экспертные исследования.

Пляж

Предполагается, что отдыхать на курортах страны в эти дни будут 10 миллионов человек, в том числе 4,5 миллиона иностранцев.

15 августа, в праздник Успения Богородицы, в Италии — государственный праздник и выходной день, именно в этот период значительная часть граждан по традиции берет продолжительные или краткие отпуска.