Вашингтон, 11 августа, 2022, 21:51 — ИА Регнум. О каких-либо требованиях к США за рамками ядерной сделки Ирану следует забыть, сообщил 11 августа журналистам заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние, Трамп, Иран, ядерная сделка

По вопросу восстановления ядерной сделки с Ираном представитель Госдепа заявил, что Вашингтон снова выражает свою готовность вернуться к соблюдению этой договорённости.

ИА REGNUM)». Ведант Пател «Но для этого Иран должен принять решение отказаться от дополнительных требований, выходящих за рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерная сделка с Ираном — прим.)».

Напомним, Иран потерял интерес к выполнению требований ядерной сделки, когда при 45-м президенте США Дональде Трампе Вашингтон вышел из договора. Сейчас идёт попытка договориться снова.