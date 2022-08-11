Киев, 11 августа, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Украина шантажирует Россию и весь мир, обстреливая Запорожскую АЭС. Об этом 11 августа сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Запорожская АЭС

«Украина шантажирует Россию и весь мир, обстреливая Запорожскую АЭС и места складирования отработанного ядерного топлива», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Украина при этом пользуется поддержкой США, для которых любая возможная катастрофа в Европе только на руку.

«Конечно, в реальности политической руководство Украины ставит перед собой другие цели, а не ядерную катастрофу. Таким изощренным шантажом Зеленский хочет принудить РФ к уступкам, возможно, к переговорному процессу ввиду неизбежного скорого поражения ВСУ на Донбассе и скорого возможного продвижения ВС РФ к Одессе», — пояснил Безпалько.

В качестве инструмента по «взламыванию» России будут использоваться ООН и МАГАТЭ, заключил эксперт.

Напомним, что ВСУ регулярно подвергали обстрелу Запорожскую АЭС.