Улан-Батор, , 21:44 — REGNUM Жители Монголии и россияне, живущие в стране 11 августа отправили пять тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Луганска.

Флаг Монголии

По данным Русского дома в Улан-Баторе, граждане, в течение 3 месяцев, собирали для жителей ДНР и ЛНР продукты и вещи первой необходимости, в том числе, детскую одежду, школьные принадлежности и подгузники. Штаб акции «Мы вместе " был развернут в Свято-Троицком храме Улан-Батора, здесь же был открыт и счет для сбора добровольных пожертвований граждан. За три месяцев, собралось около пяти тонн помощи.

Инициатива сбора помощи исходила от русской диаспоры. По словам организаторов, в гуманитарной акции участвовали не только жители столицы, но и жители отдаленных аймаков. В общей сложности граждане Монголии и российские соотечественники собрали более 23 млн. тугриков (более 600 тысяч рублей).

11 августа груз отправился из Улан-Батора в Иркутск, далее в Донбасс и Луганск.