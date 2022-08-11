Манчестер, Великобритания, , 21:42 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» не может договориться с 27-летним центральным полузащитником «Ювентуса» и сборной Франции Адриеном Рабьо о контракте. Об этом 11 августа сообщило издание Get Football News Italy.

Адриен Рабьо в составе «ПСЖ» Liondartois

По информации источника, мать и агент хавбека Вероника требует у «красных дьяволов» контракт сроком на три года с зарплатой более 10 миллионов евро в год. Также она хочет получить гарантии, что «Манчестер Юнайтед» будет участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

В прошлом сезоне Адриен Рабьо, выступая за «Ювентус», принял участие в 32 турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя результативными передачами и получил пять желтых карточек. Суммарно на поле футболист провел 2293 минуты.