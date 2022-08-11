Сочи, Краснодарский край, 11 августа, 2022, 21:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае нашли способ предотвращения возможных подтоплений в Сочи во время залповых ливней. Для этого расчистят опасные участки 14 рек. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Река Мзымта. Адлерский район

«Расчистка русел позволяет предупреждать паводки, которые из-за залповых ливней ежегодно приводят к подтоплениям и оползням, наносят серьезный ущерб жителям и инфраструктуре города. Сегодня важно работать на опережение», — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

До конца 2025 года в Сочи планируется расчистить около 80 километров русел 14 рек (Аше, Западный и Восточный Дагомыс, Хоста, Мацеста, Кудепста, Мзымта) и ручья Белый.

ИА REGNUM напоминает, что в Краснодарском крае сильные дожди регулярно приводят к подтоплениям домов, размытию дорог, сходам селей и оползней. Стихия чаще затрагивает Туапсинский и Апшеронский районы, а также город Сочи. Жертвами разгула стихии нередко становятся люди — местные жители, туристы.