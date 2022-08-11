Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Опубликован дебютный трейлер нового сезона мультсериала «Рик и Морти». Об этом сообщило издание портал «Чемпионат» 11 августа.

Рик и Морти Цитата из мc « Рик и Морти» США

В представленном ролике Рик и Саммер оказываются в заложниках у инопланетных террористов, Морти наблюдает за падением метеорита, а семейство Санчез подвергается атаке роботов. Премьера шестого сезона намечена на 4 сентября 2022 года.

Напомним, мультсериал «Рик и Морти» рассказывает о приключениях учёного Рика Санчеза и его внука Морти Смита. Премьера первого сезона состоялась в декабре 2013 года.

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