Анкара, , 21:39 — REGNUM О прямых переговорах Турции с Сирией на высшем уровне не может быть и речи, сообщил 11 августа журналистам турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Территории на севере Сирии оккупированные Турцией (выделено красным) abcdef

Мевлют Чавушоглу «С Сирией в настоящее время не может быть речи о прямых контактах».

По словам главы турецкой дипломатии, Анкара и Дамаск начали переговоры «по линии спецслужб», в ходе которых «обсуждаются важные вопросы». Кроме того, он в Белграде оперативно поговорил с сирийском коллегой.

Башаром Асадом — прим. ИА REGNUM)». Мевлют Чавушоглу «Я сказал, что страну необходимо очистить от террористов и обеспечить мир между оппозицией в Сирии и режимом (президентом— прим.)».

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