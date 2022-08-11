Анкара, 11 августа 2022, 21:39 — REGNUM О прямых переговорах Турции с Сирией на высшем уровне не может быть и речи, сообщил 11 августа журналистам турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
По словам главы турецкой дипломатии, Анкара и Дамаск начали переговоры «по линии спецслужб», в ходе которых «обсуждаются важные вопросы». Кроме того, он в Белграде оперативно поговорил с сирийском коллегой.
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