Реджо-нель-Эмилия, Италия, 11 августа, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Миланский футбольный клуб «Интер» продал своего воспитанника Андреа Пинамонти в «Сассуоло». Об этом 11 августа сообщается на официальном сайте «нерадзурри».

Acmilan.com Футболисты «Интера»

По информации источника, клуб из Реджо-нель-Эмилии арендовал Пинамонти на один сезон с обязательством выкупа за 20 миллионов евро. Также 23-летний итальянский нападающий подписал с «Сассуоло» контракт, рассчитанный до конца июня 2027 года.

В прошлом сезоне Андреа Пинамонти, выступая за «Эмполи» на правах аренды, принял участие в 36 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился 13 забитыми мячами и одной результативной передачей. Также итальянец получил четыре желтые карточки.