Москва, , 21:35 — REGNUM Доля нерезидентов в российских еврооблигациях за II квартал 2022 года сократилась на 0,2 процентного пункта и по состоянию на 1 июля составила 49,6%. Об этом сообщает 11 августа пресс-служба Банк России.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Зафиксированный показатель является минимальным с начала 2019 года, когда доля нерезидентов в российских евробондах составляла 45,6%.

Совокупный объём российских еврооблигаций, принадлежащих нерезидентам, к началу июля сократился до $18,035 млрд. По итогам I квартала данный показатель составлял $18,550 млрд, а на начало года — $19,959 млрд.