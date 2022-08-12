12 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 05:57 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что нужно ввести технологическую изоляцию Российской Федерации, ограничив полностью поставки импортных деталей и запчастей, необходимых для российского военно-промышленного комплекса, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Господи, наркоман последние месяцы на свободе доживает и всё, бедный, никак не уймётся», — отметил Артур А.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

Многие пользователи пришли к выводу, что мечты Зеленского разбиваются о суровую реальность — российский ВПК, по большей своей части, полностью независим от иностранных технологий.

«Откройте ему тайну: расскажите, где производятся автоматы Калашникова и танки Т-90М», — написал Сергей К.

«Российский ВПК — это, наверное, единственное, что по-настоящему было импортозамещено в России. О чём говорит этот клоун?» — удивляется Марат Е.

Некоторые комментаторы напомнили украинскому президенту, что Украина внесла немалую роль в боеспособность российской армии, поэтому изолировать в первую очередь необходимо самого Зеленского.

«А не хочет ли Зеленский рассказать про то, как ещё до спецоперации украинские оборонные предприятия снабжали Россию двигателями для вертолётов? Да-да, ещё при тебе это было, наркоман. Или уже мозг заплыл у тебя?» — спрашивает Николай М.

Часть людей уверена, что Запад в том или ином случае ещё введёт свои подлые санкции против российской оборонки, и произойдёт это не потому, что так сказал Зеленский, а потому, что так указали в Белом доме.

«Устами Зеленского говорят западные хозяева. Судя по всему, нам преждевременно намекают на то, что войдет в новый пакет санкций Евросоюза и США», — догадывается Наталья Г.

Ряд пользователей указывает на то, что «изоляция» России на деле оборачивается изоляцией Запада, а наша страна тем временем только крепнет и обретает суверенитет.

«Не знаю, чем это может навредить России. Каждый раз, вводя против нас санкции, Запад лишь повышает нашу суверенность, заставляя производство восстанавливать, переносить всю экономику на отечественные рельсы. Это всё только в плюс нам работает. Технологии, которых хочет лишить Россию Зеленский, — это не невоспроизводимый товар. Если надо, заплатят кому надо денежку и сделают нам, что надо, у нас же в России», — отметил Андрей Ч.

Нашлись и те, кто удивляется, что Зеленского так сильно заботит Россия, что он полностью забыл про свой собственный народ.

«Странно, что его не волнует, чем долги его страна будет выплачивать. А ведь деньги возвращать придётся куда прежде, чем наступит вероятная «изоляция» России», — пишет Денис П.

«Видимо, киевскому режиму вообще плевать на смерти среди собственного населения. На пацанов, которые гибнут и остаются инвалидами, — плевать. На разрушенные города Зеленскому плевать с высокой колокольни. У них одно на уме, особенно у Люськи Арестович, — как выпросить у Запада побольше военной техники, чтобы быстро продать куда-нибудь, а также как ещё нагадить России», — указывает Виолетта Р.

Алексей Арестович Официальное интернет-представительство президента Украины

Напомним, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский написал в своём Telegram-канале о том, что нужно ввести технологическую изоляцию Российской Федерации, ограничив полностью поставки импортных деталей и запчастей, необходимых для российского военно-промышленного комплекса.