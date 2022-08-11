Санкт-Петербург, 11 августа, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги второго квартала 2022 года. Отчёт опубликован в блоге компании 11 августа.

VK.com Логотип «Вконтакте»

По итогам второго квартала текущего года, ежемесячная аудитория в России составила 75,7 млн пользователей, а месячный охват рунета — 83%, при этом 53% посещали платформу ежедневно.

Как говорится в отчёте, видеоролики на платформе «VK Видео» смотрели в среднем 2,35 млрд раз в сутки, что стало новым рекордом среднеквартальных просмотров «VK Видео». Ежедневные просмотры в сервисе «VK Клипы» во втором квартале за год выросли в 2,5 раза и составили в среднем 688 млн.

Ранее «ВКонтакте» анонсировала глобальное обновление приложения. Первым его этапом станет новый дизайн ленты