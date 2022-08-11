Москва, , 21:31 — REGNUM Бразильский защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон успешно перенес операцию после повреждения крестообразной связки колена. Об этом 11 августа сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

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«Операция прошла успешно. Был выполнен полный объем работ. Сейчас Лукас чувствует себя хорошо. Первые три-четыре недели он будет находиться при клинике, начальный этап реабилитации футболист проведет там. Затем он вернется в расположение команды, чтобы продолжить процесс восстановления», — заявил главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

Лукас Фассон получил травму 24 июля в матче второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Ростовом» (2:2).

Лукас Фассон выступает за «Локомотива» с 1 июля 2022 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро. Действующее соглашение бразильца с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2026 года.