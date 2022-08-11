Москва, 11 августа 2022, 21:31 — REGNUM Бразильский защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон успешно перенес операцию после повреждения крестообразной связки колена. Об этом 11 августа сообщается на официальном сайте «железнодорожников».
«Операция прошла успешно. Был выполнен полный объем работ. Сейчас Лукас чувствует себя хорошо. Первые три-четыре недели он будет находиться при клинике, начальный этап реабилитации футболист проведет там. Затем он вернется в расположение команды, чтобы продолжить процесс восстановления», — заявил главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.
Лукас Фассон получил травму 24 июля в матче второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Ростовом» (2:2).
Лукас Фассон выступает за «Локомотива» с 1 июля 2022 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро. Действующее соглашение бразильца с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2026 года.