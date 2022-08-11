Мадрид, , 21:26 — REGNUM Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что мадридский клуб завершил летнюю трансферную кампанию.

Мадридский «Реал»

«С тем составом, который у нас есть, мы больше не рассматриваем никаких подписаний. Мы должны продолжать тренироваться и хорошо управлять этой командой», — цитирует Переса испанское издание AS.

В текущее летнее трансферное окно мадридский «Реал» смог подписать защитника «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигера и хавбека «Монако» и сборной Франции Орельена Тчуамени.

10 августа мадридский «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА одержал уверенную победу над франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе «сливочных» отметились Давид Алаба (37’ Каземиро) и Карим Бензема (65’ Винисиус Жуниор).