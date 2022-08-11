Турин, Италия, , 21:23 — REGNUM Атакующий полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук определился с игровым номером, под которым будет выступать в «Торино» в грядущем сезоне итальянской Серии А 2022/23 на правах аренды.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я выбрал 59-й номер, потому что под ним я выступал в московском «Локомотиве» и «Аталанте». Нет какого-то особенного значения в этом номере, он мне просто нравится», — цитирует Миранчука пресс-служба туринского клуба.

Алексей Миранчук покинул «Локомотив» 4 сентября 2020 года и перешел в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро. Действующее соглашение российского футболиста с «Аталантой» рассчитано до 30 июня 2024 года.