Нью-Йорк, США, , 21:22 — REGNUM Эксперты МАГАТЭ до сих пор не посетили Запорожскую атомную станцию из-за ряда проблем. Об этом сегодня, 11 августа, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети Npp.zp.ua

«Это чрезвычайно серьезный вопрос. Дьявол в деталях», — заявил Дюжаррик.

Он пояснил, что прежде всего речь идёт о вопросах безопасности, так как организуется миссия гражданских специалистов в зону военного конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский режим систематически ведет обстрелы Запорожской атомной электростанции, создавая угрозу ядерной катастрофы.