Вашингтон, 11 августа 2022, 21:44 — REGNUM Исполнитель одной из ролей в фильме «Индиана Джонс 5» Бойд Холбрук рассказал, чего следует ожидать от будущей ленты. Об этом сообщил портал ComicBook 11 августа.
Как признался актёр, режиссёр картины Джеймс Мэнголд снял действительно качественный проект: «Знаете, просто посмотрите его работу «Ford против Ferrari», это будет динамично, это будет круто, и в этом будет сердце. Во всех его фильмах есть этот эмоциональный ритм, но тут еще и грандиозный масштаб Индианы Джонса». Холбрук также отметил прекрасное взаимопонимание на съёмках между постановщиком и Харрисоном Фордом.
Напомним, премьера фильма «Индиана Джонс 5» намечена на 30 июня 2023 года. Вместе с Харрисоном Фордом и Бойдом Холбруком в картине сыграют Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Тоби Джонс и Томас Кречманн.
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