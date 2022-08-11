Вашингтон, , 21:44 — REGNUM Исполнитель одной из ролей в фильме «Индиана Джонс 5» Бойд Холбрук рассказал, чего следует ожидать от будущей ленты. Об этом сообщил портал ComicBook 11 августа.

Под кнутом Цитата из к/ф «Индиана Джонс В поисках утраченного ковчега» реж Стивен Спилберг. 1981. США

Как признался актёр, режиссёр картины Джеймс Мэнголд снял действительно качественный проект: «Знаете, просто посмотрите его работу «Ford против Ferrari», это будет динамично, это будет круто, и в этом будет сердце. Во всех его фильмах есть этот эмоциональный ритм, но тут еще и грандиозный масштаб Индианы Джонса». Холбрук также отметил прекрасное взаимопонимание на съёмках между постановщиком и Харрисоном Фордом.

Напомним, премьера фильма «Индиана Джонс 5» намечена на 30 июня 2023 года. Вместе с Харрисоном Фордом и Бойдом Холбруком в картине сыграют Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Тоби Джонс и Томас Кречманн.

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