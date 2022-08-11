Женева, Швейцария, 11 августа, 2022, 21:21 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 905 979 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2572 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 11 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 585 086 861 носитель вируса, подтверждено 6 422 914 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 866 828 выявленных инфицированных и 2059 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.