Вашингтон, 11 августа, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Компания Walt Disney Co обогнала по числу подписчиков своих стриминговых видеосервисов платформу Netflix. Об этом 11 августа сообщает Reuters.

Walt Disney

Согласно данным издания, количество подписчиков Hulu и Disney Plus превысила 221 млн, в то время как у Netflix — 220,7 млн. Помимо этого Disney с декабря повысит стоимость абонентской платы за подписку на Disney Plus на 38%.

ИА REGNUM напоминает, что Disney и Netflix ограничили доступ к своим платформам для пользователей из России. Причиной этого стали санкции в отношении РФ после начала спецоперации.