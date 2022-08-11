11 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Брошенные в марте 2022 года в Ростове-на-Дону автомобили миссии ОБСЕ надо перекрасить и передать в Донбасс. Так считают интернет-пользователи.

Всеволод Немов, , 22:02 — REGNUM Брошенные в марте 2022 года на Привокзальной площади в Ростове-на-Дону автомобили миссии ОБСЕ до сих пор стоят на парковке неподалёку от станции «Ростов-Главный». Интернет-пользователи считают, что бесхозные иномарки надо пустить в дело. К примеру, перекрасить и передать в Донбасс.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Передать [иномарки] на нужды СВО», — предложил пользователь паблика «Ростов Главный» в телеграм-канале Игорь.

«[Их надо передать] в воинские части, на смену УАЗ Patriot», — высказал своё мнение Максим.

«Приму такую в дар», — иронично отметила Наталья Б.

«Хозяева уже и забыли про них. Для ОБСЕ это расходный материал, как салфетки. А наши из-за бюрократии мудрить начнут теперь», — сетует Михаил.

ОБСЕ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В любом случае, дабы не давать поводов тиражировать статьи о русских орках и бандитах, нарушающих законы и отжимающих активы, лучше делать всё по закону», — прокомментировал ещё один пользователь.

«Утащить на штрафстоянку и пусть капают денежки. Ну а после предъявить ОБСЕ счёт на оплату», — предлагает ещё один вариант интернет-пользователь.

«На ремонт дороги [потратить вырученные деньги]», — предлагает Серго.

«Плохая идея у автора. Перекрасить и в Донбасс отправить. Там они нужнее», — уверен Roman C.

«А правительство не лопнет? Пусть продадут по рыночной стоимости и в детские дома отправят деньги», — предложил такой вариант Mack.

ИА REGNUM сообщало, что вечером 1 марта 2022 года через автомобильные пункты пропуска «Матвеев-Курган» и «Донецк» прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ, следующие из Донецкой и Луганской Народных Республик в Россию. Они даже инициировали и спустя час ожидания отменили встречу с журналистами 2 марта в Ростове-на-Дону. Автомобили были оставлены на Привокзальной площади, так как члены наблюдательной миссии ОБСЕ покинули Ростов-на-Дону железнодорожным транспортом.

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