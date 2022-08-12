Ксаверий де Местр, 12 августа 2022, 00:40 — REGNUM Директор ФБР Кристофер Рэй ответил на угрозы в социальных сетях в свой адрес, а также в адрес других сотрудников правоохранительных органов после обыска бюро в поместье экс-президента США Дональда Трампа, который многие посчитали беспрецедентным.

США
США
Иван Шилов © ИА REGNUM

Спустя несколько часов после новости о том, что ФБР 7 августа без предупреждения провело обыск в имении Трампа в штате Флориде, пользователи социальных сетей раскритиковали бюро, обвинив его в политизированности. Некоторые комментарии даже призывали к массовому восстанию и гражданской войне.

Дональд Трамп
Дональд Трамп
U.S. Department of Defense

«Меня всегда беспокоят угрозы в адрес правоохранительных органов. Насилие против правоохранительных органов — это не выход, независимо от того, на кого вы обижены», — ответил Рэй и добавил, что считает угрозы «прискорбными и опасными».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Похоже, ФБР продолжает шпионить за Трампом», — отмечает tim700.

«Это Рэй — «прискорбный и опасный», — указывает bailey05.

«Администрация Байдена, ФБР и Минюст перешли черту, и мы, народ, даем им понять, что это не нормально», — пишет sarielis946.

«Конечно, он обеспокен за своих шпионов и за себя. При этом он прекрасно относится к угрозам в адрес консервативных членов Верховного суда, политиков и граждан», — негодует welder49.

«Меня учили, что ФБР является защитником этих прав. Спустя десятилетия ФБР стало нарушителем наших гражданских и уголовных прав», — комментирует jumpin45.

«Если есть угрозы в адрес агентов, это вполне может быть связано с тем, что люди недовольны деспотичным вмешательством правительства. Если они могут так поступать с бывшим президентом, только представьте, как они могут обращаться с обычными гражданами. Бесконтрольное правительство ведет к тирании», — напоминает Tom_In_KY.

«Рэй считает, что гнев вызван тем, что ФБР сделало с президентом Трампом. Ошибаетесь, мистер Рэй, всё гораздо серьезнее. Народ недоволен тем, что вы делаете с нашей страной», — пишет Cnsrvitv2021.

«Только ради подотчетности необходимо что-то сделать с этой неограниченной властью ФБР. Белый дом утверждает, что ему ничего не было известно о действиях в частной резиденции Трампа. Если это правда, что у ФБР не было предварительной информации или инструкций для проведения этого дела, то у министерства юстиции слишком много власти и никакой подотчетности. Мне всё равно, к какой партии вы принадлежите, это неприемлемо», — злится smartthink.

«Что можно сказать об этой организации… Недоверие общественности и ощущение политической предвзятости просто зашкаливает. Я не уверен, что восстановление доверия возможно. Так печально, что в свое время это было наше лучшее правоохранительное агентство, а теперь это просто вооруженное политическим оружием правоохранительное подразделение Демократической партии», — сетует patrioticpolitics.

Ранее ряд экспертов выразили мнение, что у ФБР не было оснований для проведения беспрецедентного рейда в доме Трампа с целью поиска неких секретных документов из Белого дома.

Белый дом
Белый дом
Bundeskanzlerin.de

«На основании того, что мы теперь знаем, это было совершенно неоправданно, даже одного агента ФБР было бы слишком много, — заявил в интервью телеканалу профессор права из Гарварда Алан Дершовиц. — Весь процесс был неправильным, к тому же Трамп в это время был в отъезде, так что они не могут утверждать, что он собирался что-то уничтожить».

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