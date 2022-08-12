12 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 00:40 — REGNUM Директор ФБР Кристофер Рэй ответил на угрозы в социальных сетях в свой адрес, а также в адрес других сотрудников правоохранительных органов после обыска бюро в поместье экс-президента США Дональда Трампа, который многие посчитали беспрецедентным.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Спустя несколько часов после новости о том, что ФБР 7 августа без предупреждения провело обыск в имении Трампа в штате Флориде, пользователи социальных сетей раскритиковали бюро, обвинив его в политизированности. Некоторые комментарии даже призывали к массовому восстанию и гражданской войне.

Дональд Трамп U.S. Department of Defense

«Меня всегда беспокоят угрозы в адрес правоохранительных органов. Насилие против правоохранительных органов — это не выход, независимо от того, на кого вы обижены», — ответил Рэй и добавил, что считает угрозы «прискорбными и опасными».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Похоже, ФБР продолжает шпионить за Трампом», — отмечает tim700.

«Это Рэй — «прискорбный и опасный», — указывает bailey05.

«Администрация Байдена, ФБР и Минюст перешли черту, и мы, народ, даем им понять, что это не нормально», — пишет sarielis946.

«Конечно, он обеспокен за своих шпионов и за себя. При этом он прекрасно относится к угрозам в адрес консервативных членов Верховного суда, политиков и граждан», — негодует welder49.

«Меня учили, что ФБР является защитником этих прав. Спустя десятилетия ФБР стало нарушителем наших гражданских и уголовных прав», — комментирует jumpin45.

«Если есть угрозы в адрес агентов, это вполне может быть связано с тем, что люди недовольны деспотичным вмешательством правительства. Если они могут так поступать с бывшим президентом, только представьте, как они могут обращаться с обычными гражданами. Бесконтрольное правительство ведет к тирании», — напоминает Tom_In_KY.

«Рэй считает, что гнев вызван тем, что ФБР сделало с президентом Трампом. Ошибаетесь, мистер Рэй, всё гораздо серьезнее. Народ недоволен тем, что вы делаете с нашей страной», — пишет Cnsrvitv2021.

«Только ради подотчетности необходимо что-то сделать с этой неограниченной властью ФБР. Белый дом утверждает, что ему ничего не было известно о действиях в частной резиденции Трампа. Если это правда, что у ФБР не было предварительной информации или инструкций для проведения этого дела, то у министерства юстиции слишком много власти и никакой подотчетности. Мне всё равно, к какой партии вы принадлежите, это неприемлемо», — злится smartthink.

«Что можно сказать об этой организации… Недоверие общественности и ощущение политической предвзятости просто зашкаливает. Я не уверен, что восстановление доверия возможно. Так печально, что в свое время это было наше лучшее правоохранительное агентство, а теперь это просто вооруженное политическим оружием правоохранительное подразделение Демократической партии», — сетует patrioticpolitics.

Ранее ряд экспертов выразили мнение, что у ФБР не было оснований для проведения беспрецедентного рейда в доме Трампа с целью поиска неких секретных документов из Белого дома.

Белый дом Bundeskanzlerin.de

«На основании того, что мы теперь знаем, это было совершенно неоправданно, даже одного агента ФБР было бы слишком много, — заявил в интервью телеканалу профессор права из Гарварда Алан Дершовиц. — Весь процесс был неправильным, к тому же Трамп в это время был в отъезде, так что они не могут утверждать, что он собирался что-то уничтожить».

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