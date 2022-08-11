Копенгаген, , 21:16 — REGNUM Вооружать Киев оружием своего производства может начать Швеция, заявил 11 августа шведский министр обороны Петер Хультквист на конференции «Копенгаген — Украина — 2022», передаёт SVT.

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Сказав, что пока не обещает, что в Швеции будут производить вооружения для украинской армии, глава минобороны королевства напомнил о той «помощи», которую Стокгольм уже оказывает Киеву, в том числе в обучении ВСУ.

Хультквист пояснил, что Швеция может начать напрямую задействовать свои производственные линии, тем более что «конфликт», вероятно, «будет длительным».

Напомним, Швеция находится «одной ногой» в НАТО: готовятся очередные переговоры по вхождению этой ранее «нейтральной» страны в антироссийский военный альянс.

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