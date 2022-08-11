Салехард, , 21:14 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе на автодороге Сургут-Салехард ремонтируют сразу три моста в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ямала.

Строители

На участке Пуровск-Коротчаево ремонт мостов ведётся без перекрытия движения, по одной полосе. Для автомобильного транспорта установлен временный светофор. Подрядчик планирует завершить работы к концу ноября 2022 года.

Отмечается, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на Ямале сейчас идёт ремонт 17 километров дорог. В целом отремонтируют 173 километра региональных и 80 километров муниципальных дорог.