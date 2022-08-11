Москва, , 21:08 — REGNUM Актриса Мария Шукшина прокомментировала информацию о том, что она судится с застройщиком элитного ЖК в центре Москвы. Она опубликовала пост на эту тему в личном телеграм-канале.

Мария Шукшина Цитата из видеоинтервью

Актриса опровергла заявления о судебном разбирательстве. «Ух, ты! А почему я не в курсе? Да ещё столько квартир, да ещё за такую заоблачную сумму», — написала Шукшина.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал информацию о том, что Мария Шукшина подала иск против застройщика, у которого якобы приобрела три квартиры. Стоимость недвижимости, по данным Mash, составляла 200 млн рублей.

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