Париж, , 21:02 — REGNUM Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность подписания 24-летнего английского нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Об этом 11 августа сообщает издание RMC Sport.

Марио Манджукич и Маркус Рэшфорд Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации источника, сам футболист заинтересован в переезде в Париж и готов покинуть «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Маркус Рэшфорд принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился лишь четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Контракт Рэшфорда с «красными дьяволами» рассчитан до конца текущего сезона. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского нападающего в 60 миллионов евро.