Ижевск, 11 августа, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Из Удмуртии с начала 2022 года было экспортировано 14, 48 тыс. кубометров лесоматериала в Китай. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

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В частности, на экспорт отправили партии деловой древесины — березу, пиломатериалы, березовый шпон и прочую продукцию.

Отметим, что за весь 2021 год в Китай было отправлено 409 партий продукции, общий объем которой составил 20 тыс. кубометров.

Кроме того, 11,8 тыс. кубометров лесоматериалов с начала года было направлено в Азербайджан.

Экспортные партии продукции деревообработки прошли все необходимые проверки и лабораторный контроль в странах-импортерах.

Следует напомнить, что в 2021 году в Китай было отправлено 409 партий продукции с общим объёмом в 20 тыс. кубометров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала года из Удмуртии было отправлено 74,6 кг бересты и 3,31 кг соснового корня в Японию и Корею. Только в июле была проконтролирована отправка заготовленной в Завьяловском районе бересты весом 10,5 кг, которая предназначена в Корею.

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