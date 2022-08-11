Бишкек, 11 августа, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о внесении в Уголовный кодекс и закон «Об основах амнистии и порядке ее применения» изменений, ужесточающих ответственность за деяния против половой неприкосновенности, жизни и здоровья детей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

President.kg Садыр Жапаров

Отмечается, что закон принят в рамках реализации реформы сферы защиты детей и направлен на обеспечение охраны и защиты прав на половую неприкосновенность, а также жизни и здоровья детей от преступных посягательств.

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Закон предусматривает увеличение сроков лишения свободы и размера штрафов за совершение преступлений против половой неприкосновенности и духовно-нравственного здоровья детей.

Кроме того, лица, совершившие такие преступления, больше не будут освобождаться от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, душевной болезнью или временным психическим расстройством.

Также им больше не будет доступны освобождение по амнистии и условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы.

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