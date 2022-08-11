Бишкек, , 20:57 — REGNUM Социальный фонд Киргизии вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства об увеличении базовой части пенсии до 3 170 сомов (2 350 рублей). Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров республики.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В ведомстве отмечают, что повышение базовой части и индексация страховой части позволит поднять средний размер пенсии на треть и довести его до 8 080 сомов (5 990 рублей).

Также стало известно о том, что по прогнозам аналитиков социального фонда, к 1 октября 2022 года количество пенсионеров в Киргизии увеличится до 735,7 тысячи человек.

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