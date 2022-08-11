Тбилиси, 11 августа, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что в стране прошло время, когда власть сменялась революционными методами, сообщает 11 августа грузинский телеканал «Имеди».

Каха Каладзе (в центре)

Каладзе подчеркнул, что каждый, кто попытается внести беспорядок в страну незаконным путем, будет наказан в соответствии с законом.

«Всё это [смена правительства] произойдёт через выборы. Что касается других вопросов — если кто-то обещает что-то незаконно, неконституционным путем, он получит все соответствующие ответы в рамках закона. Никому не будет позволено вносить беспорядки в страну», — сказал Каладзе.

Напомним, что оппозиционные силы Грузии требуют отставки грузинского правительства и смены политического и экономического курсов страны.