Азов, Ростовская область, 11 августа 2022, 20:55 — REGNUM В Азове Ростовской области открыли мемориальную доску военнослужащему, погибшему в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом пишет местный интернет-портал «Азовская неделя».
Доска в память об уроженце села Александровка Данииле Колесникове появилась на здании ДОСААФ, где он проходил обучение по направлению военного комиссариата. Здесь собрались родители и друзья погибшего, представители власти и юные азовчане.
Участники церемонии почтили память защитника Донбасса минутой молчания и возложили цветы.
Указом президента России военнослужащий был посмертно награждён орденом Мужества.