Азов, Ростовская область, 11 августа, 2022, 20:55 — ИА Регнум. В Азове Ростовской области открыли мемориальную доску военнослужащему, погибшему в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом пишет местный интернет-портал «Азовская неделя».

Mil.ru Орден Мужества

Доска в память об уроженце села Александровка Данииле Колесникове появилась на здании ДОСААФ, где он проходил обучение по направлению военного комиссариата. Здесь собрались родители и друзья погибшего, представители власти и юные азовчане.

Участники церемонии почтили память защитника Донбасса минутой молчания и возложили цветы.

Указом президента России военнослужащий был посмертно награждён орденом Мужества.