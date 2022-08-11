Москва, 11 августа, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Спортивный директор немецкого «Фрайбурга» Клеменс Хартенбах опроверг информацию об интересе клуба к 25-летнему опорному полузащитнику «Динамо» и сборной России Даниилу Фомину.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

«Все, что я могу вам сказать, это то, что не рассматриваем и не рассматривали Даниила Фомина как потенциального новичка «Фрайбурга», — заявил спортивный директор «Фрайбурга».

Действующее соглашение Даниила Фомина с «Динамо» рассчитано на три года до конца сезона 2024/25. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского полузащитника в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 хавбек принял участие в трех турах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота московского «Торпедо».