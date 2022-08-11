Чолпон-Ата, Киргизия, 11 августа, 2022, 20:48 — ИА Регнум. На Иссык-Куле работают 212 пансионатов, из которых только у 109 имеются собственные очистные сооружения. Об этом на брифинге заявил начальник управления Министерства природных ресурсов Киргизии Таалай Далбаев.

(сс) john panfilov Пляж озера Иссык-Куль

Также чиновник отметил, что в девяти курортных учреждениях система очистки канализационных стоков сломалась, а ещё в семнадцати работает неудовлетворительно, поскольку эксплуатируются уже по несколько десятков лет и давно нуждаются в модернизации.

«Из-за этого нечистоты попадают в озеро, что ведёт к ухудшению экологии. Фактически, Иссык-Куль сейчас — бедственная зона, находящаяся в плачевном состоянии. Хуже всего ситуация в Чолпон-Ате», — подчеркнул он.

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Представитель природоохранного ведомства отметил, что власти Киргизии уже запретили работать 15 пансионатам, в которых нет полноценно функционирующей канализационной сети с очистными сооружениями.

«В следующем году, полагаю, придётся закрыть по этой причине ещё больше домов отдыха», — подытожил Таалай Далбаев.

ИА REGNUM напоминает, что 27 апреля 2022 года президент Киргизии подписал указ, запрещающий работать в курортной зоне Иссык-Кульской области санаториям, пансионатам, домам отдыха, коттеджным поселкам, гостевым домам и гостиницам, если у них нет собственного водозабора, водопровода, канализационной сети, насосной станции и очистных сооружений.

Запрет, введённый киргизскими властями в целях «сохранения экологии озера Иссык-Куль» и «предотвращения необратимых экологических и экономические потерь», начнёт действовать с 1 января 2023 года.

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